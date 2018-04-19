24 Haziran seçimlerinde ittifak için önemli 7 gün

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Türkiye sandık için gün saymaya başladı. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim takviminde. Partiler 65 gün içinde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecek. En önemli konulardan biri ise partilerin ititfak ya da ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı.

16 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" kapsamında ittifak süreci de yer aldı. Buna göre seçimin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulmasının ardından TBMM'de işleyecek süreçle birlikte 7 günlük özel bir dönem aralığı başlayacak. Bu dönemde 'en geç yedi gün içinde' ittifakların bildirilmesi gerekecek.

İttifak durumları, partilerin genel başkanlarının imzalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi bugün komisyonda yarın Meclis'te görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı" haline gelecek. Karar, Cumhurbaşkanının onayına sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. TBMM'den çıkacak kararın ardından YSK, süreci resmi olarak başlatacak.

Erken seçim kararı için uygulanan jet prosedür özellikle ittifak düşünen muhalefet partilerinin adeta iki ayağını bir papuca sokacak. Seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıklayacağı seçim takviminde, seçimin başlangıç tarihini ilan etmesiyle birlikte, Meclis’ten geçirilen ittifak düzenlemesi uyarınca ittifak yapacak partilerin buna ilişkin protokollerini 7 gün içinde YSK’ya sunması gerekecek. Buna göre YSK’nın ilan edeceği takvime bağlı olarak muhalefet partileri, yaklaşık 10 gün içinde ittifak kararlarını netleştirmek zorunda kalacak.