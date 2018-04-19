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24 Haziran öncesi kritik 7 gün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından gözler 24 Haziran 2018'e çevrildi. Yapılacak seçimlerde en önemli unsur ise partiler arası kurulan ittifaklar olacak. Buna göre partilere, ittifak durumlarının bildirilmesi için 7 kritik gün tanınacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:39
24 Haziran öncesi kritik 7 gün!

Yenişafak gazetesinden Doğukan Gezer'in haberine göre, 16 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" kapsamında ittifak süreci de yer aldı. Buna göre seçimin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulmasının ardından TBMM'de işleyecek süreçle birlikte 7 günlük özel bir dönem aralığı başlayacak. Bu dönemde 'en geç yedi gün içinde' ittifakların bildirilmesi gerekecek.

İttifak durumları, partilerin genel başkanlarının imzalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Söz konusu tarih aralığının Nisan ayının sonundan itibaren başlaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Meclis Genel Kurulu'nun erken seçim teklifi için yarın toplanabileceğini açıkladı.

AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı" haline gelecek. Karar, Cumhurbaşkanının onayına sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. TBMM'den çıkacak kararın ardından YSK, süreci resmi olarak başlatacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:39
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