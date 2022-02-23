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İSLAM 23.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-23 08:06:00 -
23.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



مَٓا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِؗ وَمَٓا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَؕ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاًؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهٖيداً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak   da Allah yeter."

Nisâ Suresi - 79)                            (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ: 

İyiliğin Allah’tan, kötülüğün insandan olduğu Resûlullah muhatap alınarak ifade buyurulmuştur, halbuki bunun böyle olduğunu o bilmekte ve yaşamaktadır, başkaları yanlış anlamasınlar diye de hemen arkasından “Seni elçi olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter” buyurulmuş, hayır-şer konusundaki gerçeğin onun şahsında ve aracılığı ile insanlığa duyurulmak istendiğine işaret edilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 98-99

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin."

(Suyuti, Camiu’s-Sağir, 1/441, No: 858)

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