23.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَفَلَمْ يَسٖيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَٓا اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتٖي فِي الصُّدُورِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar!
Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir."
(Hac Suresi, 46) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyette kullanılan hayret ifadesiyle inkârcıların seyahat etmedikleri değil, bunlardan gezip dolaşanların etraflarına ibret gözüyle bakmadıkları ve anlatılanları ibret kulağıyla dinlemedikleri, bizzat seyahat etmeyenlerin de gezip dolaşanlardan aldıkları haberleri böyle bir değerlendirmeye tâbi tutmadıkları anlatılmak istenmiştir (İbn Âşûr, XVII, 287-288).
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Sizin en hayırlınız, hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir.
En kötünüz de hayrı dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayandır.”
(Tirmizi, Fiten, 76)