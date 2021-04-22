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Eğitim 23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan ders olacak mı?
Eğitim

23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan ders olacak mı?

Cuma günü ders var m? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle cuma günü resmi tatil. Öğrenciler 23 Nisan'da uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da EBA'da ders var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:20:00 -
23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan ders olacak mı?

23 Nisan'da ders oluyor mu? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma süreci başladı. Bu sebeple 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti. Hem 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem de uzaktan eğitime devam edenler cuma günü canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Bugün canlı ders var mı?

23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan ders olacak mı?

23 Nisan Cuma günü resmi tatil. Bu sebeple canlı ders yapılmayacak. 23 Nisan'da ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

 

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