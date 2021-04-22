23 Nisan'da ders oluyor mu? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma süreci başladı. Bu sebeple 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti. Hem 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem de uzaktan eğitime devam edenler cuma günü canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Bugün canlı ders var mı?

23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan ders olacak mı?

23 Nisan Cuma günü resmi tatil. Bu sebeple canlı ders yapılmayacak. 23 Nisan'da ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.