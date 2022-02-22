22.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُۚ وَهُمْ فٖي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar; o gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir."

(Meryem Suresi - 39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bugün yani dünya hayatında tevhidi kabullenmeyip sapkınlığa dalmış oldukları için gerçeği görmeyen zalimler Allah’ın huzuruna çıkacakları gün onu bütün açıklığı ile işitecek ve göreceklerdir.

39. âyetteki “pişmanlık günü” iki türlü yorumlanmıştır:

a) Maksat kıyamet günüdür. İnsanlar gaflet içinde, Allah’ın dinine inanmaz ve dünya tutkusuyla âhireti düşünmezlerken birden bire kıyamet kopar, dünya yok olur, yükümlülük kalkar ve iş bitirilmiş olur. İşte yüce Allah insanların yaptıkları kötülüklerden veya yapmadıkları iyiliklerden dolayı pişmanlık duyacakları o gün gelmeden önce, onları uyarmasını Hz. Peygamber’e emretmektedir.

b) Pişmanlık gününden maksat hesap günüdür. O gün herkesin hesabı görülmüş, sevap ve cezaları açıklanmak suretiyle iş bitirilmiş olacaktır; bu hesap sonunda cennete gideceklerle cehenneme gidecek olanlar birbirinden ayrılacaklardır. Bu dünyada gaflet içerisinde yaşayıp iman etmeyenler, ebedî hayatlarını yitirmiş olacakları için o anda hasret ve pişmanlık duyacaklardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:



"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girince avuçlarını birleştirir, Kul hüvallahü ahad, Kul eûzü birabbi´l-felak ve Kul eûzü birabbi´n-nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini bütün bedenine sürer ve bunu üç defa yapardı."

(Buhârî, Tıb 39, Daavât 12; Tirmizî, Daavât 21; Ibni Mâce, Duâ 15)