212 saat sonra böyle kurtarıldı

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları durmaksızın devam etti. Adıyaman'daki çalışmalardan 212'nci saatte güzel bir haber daha geldi. 77 yaşındaki Fatma Güngör, altında kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman depremden en çok etkilenen illerden biri oldu. 77 yaşındaki Fatma Güngör’de Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nda oturuyordu. Şiddetli depremde yıkılan apartmanının enkazında kaldı. Fatma Güngör, yaşama tutunmayı, arama kurtarma ekipleri de o'na ulaşmayı başardı. Enkazın altında geçen 212 saatin ardından Fatma Güngör kurtarıldı.