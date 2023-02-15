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Gündem 212 saat sonra böyle kurtarıldı
Gündem

212 saat sonra böyle kurtarıldı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşlar sağ olarak çıkarılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 10:01:00 -

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları durmaksızın devam etti. Adıyaman'daki çalışmalardan 212'nci saatte güzel bir haber daha geldi. 77 yaşındaki Fatma Güngör, altında kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman depremden en çok etkilenen illerden biri oldu. 77 yaşındaki Fatma Güngör’de Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nda oturuyordu. Şiddetli depremde yıkılan apartmanının enkazında kaldı. Fatma Güngör, yaşama tutunmayı, arama kurtarma ekipleri de o'na ulaşmayı başardı. Enkazın altında geçen 212 saatin ardından Fatma Güngör kurtarıldı.

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