21.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







كَلَّٓا اِنَّهُ تَذْكِرَةٌۚ فَمَنْ شَٓاءَ ذَكَرَهُؕ وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّٓا اَنْ يَشَٓاءَ اللّٰهُؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Asla! Ama bilsinler ki bu, gerçekten bir öğüttür, uyarıdır!”



"Dileyen ondan öğüt alır."



"Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur."

(Müddessir Suresi, 54-55-56) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Öğüt ve uyarı olduğu belirtilen şey Kur’an âyetleridir. 55. âyette samimiyet ve iyi niyetle öğüt almak, gerçeği bulmak isteyenlerin, aradıklarını Kur’an’da bulacakları bildirilmiştir. Kuşkusuz her şey Allah’ın dilemesine, izin ve imkân vermesine bağlıdır. Ama Allah iyilik dileyen için iyiliği, kötülük dileyen için de kötülüğü murat edip yaratmaktadır, uyguladığı kural budur.

Âyetler uyarıcı olarak Kur’an’ın gönderildiğini ifade ettiği gibi başka kitap gönderilmeyeceğine, dünya ve âhiret mutluluğu için Kur’an’ın yeterli olduğuna da işaret etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 501

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

لاَ يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا

“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.”

(HM8577 İbn Hanbel, II, 349)