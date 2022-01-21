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İSLAM 21.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-21 07:49:00 -
21.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـٔاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوا شَيْـٔاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَࣖ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı.

  Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz.

  Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz.

  Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz."

 (Bakara Suresi - 216)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah'tan afiyet dileyin. Zira imandan sonra hiçbir kula afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.”

 (Ahmed, Müsned, I/3

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