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İSLAM 21 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

21 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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21 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (21 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٣) فَلَمَّٓا اَنْجٰيهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّؕ يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْۙ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(23) (Allah) onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar!
       Ey İnsanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır.
       Dünya hayatının geçici menfaati...
       Sonra gelişiniz bizedir, geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz.

(Yûnus Suresi, 10/23)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Muhakkak ki siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz.”

Kaynak: Buhârî, Mevâkit, 16; Tevhid, 24; Müslim, İmân, 81; Tirmizî, Cennet, 15.)

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