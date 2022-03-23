2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri nerede yapılacak? EURO 2028 final maçı nerde oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek. UEFA duyurusunun ardından ilk başvuruyu Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda) ve İrlanda ortak şekilde 2028 için yapmıştı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak, ne zaman belli olacak?

Şampiyonaları düzenlemek isteyen ülkeler en geç 23 Mart gününe kadar ilgilendiklerini UEFA’ya bildirmek zorunda. 1 hafta sonra 30 Mart'ta ise UEFA adaylık başvurusu için gereken koşulları açıklayacak. İlgilenen ülkeler en son 12 Nisan günü başvurularını teslim edecek. Karar 2023 yılının Eylül ayında açıklanacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir 2019 yılı Ağustos ayında 2028 için iddialı bir açıklama yapmıştı. O dönem konuşan Özdemir “şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası. İnşallah 2028'i alacağız. Hele böyle büyüyen bir Türkiye'de. 105. yılımız olacak. Almamamız için bir neden göremiyorum. İnşallah ben bunu görürüm." demişti.