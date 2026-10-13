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Gündem 2027'de muayenede TURKA dönemi başlıyor!
Gündem

2027'de muayenede TURKA dönemi başlıyor!

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2027'de muayenede TURKA dönemi başlıyor!

Araç muayene istasyonlarının devri için TURKA ile TÜVTÜRK arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. 15 Ağustos 2027 itibarıyla operasyonları devralmaya hazırlanan TURKA, istasyonları yüksek teknolojiyle yenileyecek.

Türkiye'de 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak yeni dönem araç muayene hizmetlerini üstlenen TURKA, istasyon ağını oluşturmak üzere yeni yatırımlarını sürdürürken mevcut TÜVTÜRK istasyonlarının devralınması için de görüşmelere başladı.

İyi niyet anlaşması hakkında bilgi veren TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, şunları söyledi: "2025'te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. İstanbul'daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor."

Halis Ezer, devralınması planlanan istasyonların dönüşümüyle ilgili bilgi vererek, "Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız" diye konuştu.
Ezer sözlerine şöyle devam etti: "İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak."

Metgün Grup çatısı altında bulunan TURKA, araç muayene hizmetleri konusunda global deneyime sahip ortaklarıyla, uluslararası uzmanlığı yerel deneyimle buluşturarak yeni nesil araç muayene hizmetleri sunmayı hedefliyor. ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestin S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A.'nın sektörel birikiminden güç alan şirket; teknoloji, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimini odağına alarak karayolu güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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