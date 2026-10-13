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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

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Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

Huawei Türkiye ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve genç yeteneklerin desteklenmesi amacıyla iş birliğine imza attı.

#1
Foto - Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında işbirliğine yönelik imza töreni, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirildi. Anlaşmayla iki kurum, Türkiye'de yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar için stratejik işbirliğine gitti. Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan projelerin, Türkiye'nin yapay zeka eylem planı doğrultusundaki çalışmalara katkı sunması amaçlanıyor. Mutabakat kapsamında Huawei Türkiye ve T3 Vakfı, öğrencilerin ve genç profesyonellerin yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara odaklanacak.

#2
Foto - Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

İleri teknolojilerin ve eğitim kaynaklarının gençlerle buluşturulması, uluslararası gelişim olanaklarının desteklenmesi ve yapay zeka alanında yetkinliklerin artırılması, işbirliğinin temel başlıklarını oluşturacak. İki kurum, söz konusu çalışmalarla Türkiye'nin yapay zeka alanındaki insan kaynağının gelişimine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

#3
Foto - Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tonny Bao, Türkiye'de yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla T3 Vakfı ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bao, "Bu mutabakat, Huawei'nin Türkiye'deki dijital yetenek ekosistemine verdiği uzun vadeli desteğin bir göstergesi. İleri teknolojileri, eğitim kaynaklarını ve uluslararası fırsatları Türkiye'deki öğrenciler ve genç profesyonellerle buluşturarak, yapay zeka çağında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarına destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da yapay zekanın, geleceği şekillendiren en önemli teknolojilerden biri olmanın ötesinde, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretme ve yeni fırsatlar oluşturma potansiyeli taşıdığını aktardı. Hıdır, söz konusu potansiyelin gerçeğe dönüşmesinin, teknolojiyi anlayan, geliştiren ve insanlığın faydasına dönüştürebilen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "En büyük önceliğimiz, gençlerimizin hayal kurmaktan üretmeye, öğrenmekten geliştirmeye uzanan yolculuklarında ihtiyaç duyduğu imkanlara erişmesini sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğini, gençlerimizin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmesine, küresel ölçekte deneyim kazanmasına ve yapay zeka alanında söz sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak önemli bir adım olarak görüyoruz."

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