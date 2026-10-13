Yapay zekada dev ittifak! Huawei ve T3 Vakfı gençler için güçlerini birleştirdi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da yapay zekanın, geleceği şekillendiren en önemli teknolojilerden biri olmanın ötesinde, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretme ve yeni fırsatlar oluşturma potansiyeli taşıdığını aktardı. Hıdır, söz konusu potansiyelin gerçeğe dönüşmesinin, teknolojiyi anlayan, geliştiren ve insanlığın faydasına dönüştürebilen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "En büyük önceliğimiz, gençlerimizin hayal kurmaktan üretmeye, öğrenmekten geliştirmeye uzanan yolculuklarında ihtiyaç duyduğu imkanlara erişmesini sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğini, gençlerimizin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmesine, küresel ölçekte deneyim kazanmasına ve yapay zeka alanında söz sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak önemli bir adım olarak görüyoruz."