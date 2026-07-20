2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getiren final mücadelesinde normal süre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kupaya uzanan gol ise uzatma bölümünde geldi. 106. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, İspanya’ya tarihi zaferi getiren golü kaydetti.

ARJANTİN DİRENDİ, İSPANYA KUPAYI BIRAKMADI

Final boyunca iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, savunmalar uzun süre gole izin vermedi.

Arjantin’in direncini uzatmalarda kıran İspanya, tek golle şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU

Ferran Torres’in golüyle Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı zirvede tamamladı.

MetLife Stadyumu’ndaki finalin ardından İspanyol futbolcular büyük sevinç yaşarken, Arjantin turnuvayı ikincilikle kapattı.

KUPA AVRUPA’YA GİTTİ

2026 Dünya Kupası finalinde Güney Amerika temsilcisi Arjantin’i geçen İspanya, kupayı Avrupa’ya taşıdı.

BELÇİKA ZORLADI!

İspanya şampiyona boyunca sadece Belçika maçında bir gol yedi.

Turnuva boyunca sergilediği oyunla finale kadar gelen İspanya, son maçta da hata yapmayarak dünya futbolunun en büyük kupasını müzesine götürdü.