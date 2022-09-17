2025 Türkiye haritasını canlı yayında duyurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Araştırmacı yazar Engin Avcı, 2025 yılı Türkiye haritasını Ne Var Ne Yok Youtube kanalında izleyenlerle paylaştı.

Engin Avcı'nın duyurduğu haritada, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın iç kesimleri, Selanik, 12 adalar gibi yerler resmen Türkiye'nin kontrolüne geçiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Engin Avcı, "2025 Türkiye haritası böyle olacak. KOP raporları RAND raporlarında bir takım haritalar sızar. Bizim derin devlet aklının 20 yıldır sızdırdığı harita budur. Bu harita Rusya ile Avrupa'yı karşı karşıya getirecek. Rusya ile kim iyi? Şangay beşlisi ile Türkiye... İşin sonunda Türkiye ile Rusya'nın birlikteliği var. 90'da Kıbrısi'nin verdiği müjdedir bu. Yani bu haritaya giden bir süreç var. Bu devletsel dans işin eninde sonunda Rusya ile karşı karşıya getirecek. Haritaya göre Adalar temizleniyor. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın iç kesimlerine kadar giriliyor. Kırcali ve Selanik bizim oluyor. Bu hamleyi yapacak bir adam var başımızda" dedi.