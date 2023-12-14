2024'te de başımıza bela olacaklar! Dünya 9.5 trilyon dolarlık saldırıya maruz kalacak

Siber suçlarla küresel boyutta mücadele devam ederken önümüzdeki yıl da bu saldırılar başımıza bela olacak...Laykon Bilişim, 2024 yılına dair ön plana çıkacak siber güvenlik tehditlerine yönelik öngörülerini açıkladı. Siber suçların küresel yıllık maliyetinin 2024 yılında 9,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl gündemde olan fidye yazılımlarının bu sene de etkisini devam ettireceğini ve yapay zeka (AI) tabanlı pek çok saldırı türüyle de karşılaşacağımızı vurgulayan Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2024 yılına dair 6 siber güvenlik öngörüsünü sıraladı.

Küresel maliyeti ağır

2024’te siber suçların küresel maliyetinin 9,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülürken, ayda 793 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 2024’te yapay zeka tabanlı saldırıların güvenlik açıklarından fidye yazılımlarına, deep fake teknolojisinden uzay tabanlı altyapılara kadar birçok gelişme yaşanacak. Dijital dünyanın vazgeçilmezi haline gelen yapay zekanın siber güvenlikte hem savunma hem de saldırı alanında etkin rol oynamasından dolayı baskın konumda devam etmesi bekleniyor.



İşte beklenen siber provokasyonlar:

Yapay zeka (AI) tabanlı saldırılar artacak. 2023 yılında yapay zeka tabanlı saldırılarda bir artış yaşandı ve bu artış 2024'te de devam edecek. Bilgisayar korsanları yapay zekayı kullanarak güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde bulup saldırılarını otomatikleştirecek.

Fidye yazılım tehdidi devam edecek. Kimlik avı e-postaları genellikle kötü dilbilgisi, yazım hataları ve genel olarak doğal olmayan bir yazım tarzı ile kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Deepfake teknolojisi sık sık karşımıza çıkacak. Yapay zeka yardımıyla sadece dil desteğiyle değil, Deepfake yöntemiyle de kişilerin seslerini ve görüntülerini taklit edilerek saldırılar düzenleyebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası siber savaşlar yaşanacak. 2024 yılında devlet destekli siber saldırılarda ve casuslukta artış yaşanacağını öngörüyoruz. Bu saldırılar, önemli ve kritik jeopolitik sonuçların meydana gelmesi için altyapıların oluşmasını sağlayacak.

Uzay tabanlı altyapılar hedeflenecek. Ukrayna'daki durum, çatışma sırasında uzay tabanlı teknolojilere (Starlink ve diğer uydular gibi iletişim ağları) bağımlılık olduğunu gösterdi.

Mobil siber suçların yaygınlığı artıyor. 2024 yılında siber dolandırıcılar, kullanıcıların ev içi yardım hizmetlerini simule etmek ve cihazlarına kötü amaçlı uygulamalar yüklemek için sosyal medya hesaplarından, bankalardan veya devlet kurumlarından sahte mesajlar göndererek, uyarı pencereleri gibi yeni sosyal mühendislik taktiklerini kullanmaya devam edeceklerini öngörülüyor.