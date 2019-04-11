0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"2023'te dünyanın en iyileri arasında olacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- "Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız"

11 Nisan 2019 Perşembe 17:07
"2023'te dünyanın en iyileri arasında olacağız"

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu belirterek, "Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." dedi.

Malkoç, Rekabet Kurumu'ndaki konferansta yaptığı sunumda, insanlara hizmet etmenin, denetçiliğin en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu dile getiren Malkoç, "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı denetleyicilik yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, üniversitelerden sanayiye kadar her alanda insanımız bize gelebiliyor. Biz, insanımızın bütün işlerinde hakkaniyet olsun, şartlar eşitlensin diye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri hakkında da konuşan Malkoç, vatandaşların her konuda kuruma başvurabileceğini, başvuruları 6 ay içinde çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, insan odaklı kamu hizmeti vermeye çabaladıklarını kaydetti.

- "Adaleti sağlayan bu coğrafyada kalabiliyor"

Türkiye'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu hatırlatan Malkoç, "Anadolu coğrafyasındasınız, bu nedenle güçlü olmak zorundasınız. Adaleti sağlayan, bu coğrafyada kalabiliyor. Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, insanın ana görevinin adaleti temin etmek olduğuna işaret ederek, insan haklarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

Kurulduğundan bugüne kadar Kamu Denetçiliği Kurumuna 65 bin başvuru yapıldığını aktaran Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 17 bin 585 müracaat aldık. Bunların 17 bin 550'sini karara bağladık. Kuruma 2016'da yapılan başvuru sayısı 6 bin civarındaydı. Yapılan tanıtımlarla bunu 17 bine çıkardık. Ayrıca, 2013'te kurumun kararlarına uyma oranı yüzde 20'lerdeyken, 2018'de bu oran yüzde 70'leri aştı. Avrupa'da bunun ortalaması yüzde 80'lerde."

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak da hak aramanın insani bir erdem olduğunu ifade ederek, "Hak aranmayan bir toplumda zulmün nerelere varacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:07
  1. Kamu Başdenetçisi
  2. Rekabet Kurumu
  3. Şeref Malkoç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreş: Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Birinciliği
    1. Güreş: Okullar Arası Yıldızlar Türkiye..
    2. Giresun Cumhuriyet Başsavcısından..
    3. Afyonkarahisar’da kadın polisler meme..
    4. Fransa'da eylemcilere daha ağır..
    5. İnşaat Sektörünün kalbi Erzurum’da..
    6. "İsrail'in yer aldığı forumlara..
    7. Sarıcaoğlu: “Ağa olmaya değil hizmete..
    8. THY, Hartum seferini iptali etti
    9. Kitap fuarında yazar yağmuru yaşanacak
    10. Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin..
    11. Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile..
    12. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal..
    13. Sağlık-Sen Şube Başkanı..
    14. Erdek’te “Bir Umut da Sen Ol” projesi
    15. ABD’den Julian Assange’a suçlama
    16. Kapatılan obruğun ardından yeni obruk..
    17. Fatih Sultan Mehmet dönemi..
    18. Yeni seçilen başkan, Belediye’deki..
    19. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    20. Kazada ağır yaralanan şahıs 7 gün..
    21. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange,..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle..
    23. KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel..
    24. Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Milli uzlaşı..
    26. Bakan Dönmez: Heba edecek kadar zengin..
    27. GBC Başkanı Kurt’tan Emniyet Müdürü..
    28. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    29. PAÜ’de Türkiye genelinde 4..
    30. THY’nin Sudan seferleri iptal edildi
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı