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Ekonomi 2023 yılında akaryakıt fiyatlarına ilk indirim yapıldı
Ekonomi

2023 yılında akaryakıt fiyatlarına ilk indirim yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim yapıldı. Değişiklik sonrası benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine indi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 02:41:00 -
2023 yılında akaryakıt fiyatlarına ilk indirim yapıldı

2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresi ne kadar?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS artık açıklamıyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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