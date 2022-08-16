2022 YKS TYT AYT boş kontenjanları kılavuzu | YKS'de üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinde boş-dolu kontenjan bilgileri

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ek tercih sürecine ilişkin detaylar ve boş kontenjanlar araştırılmaya başladı. tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercih sürecine çevirirken "YÖK TYT AYT ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2022 açıklandı mı? ÖSYM Ek Tercihte 140-150-160-170-180-190-200-250-300 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri hangileri?" sorularını gündeme taşıdı. İşte YKS TYT AYT 2022 boş kontenjanlar ve taban puanları listesi…

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

YKS tercih sonuçları 15 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklandı. Herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkını kullanabilecek. Söz konusu YKS 2. Ek tercih sürecine ilişkin kılavuzun erişime açılıp açılmadığı merak konusu oldu. YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları görüntüleyebilecek. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesi yer alacak.

2022 yılı için toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 kontenjan olduğu açıklandı. YKS trcih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere yerleşen kişi sayısı 850 bin oldu. Hal böyleyken toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Ancak henüz kalan boş kontenjan hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022 VE NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir üniversite programına giren öğrenciler, ek yerleştirme için başvuruda bulunmayacaktır. Lisans ve önlisans bölümlerine merkezi yerleştirmede puanlarının gerisinde puana sahip öğrenciler yerleştirilmeyecektir. Net kayıt nihayetinde boşluk olan programlara ön kayıtla öğrenci kabul edilmeyecektir.. YKS ek tercihleri ise, okul kayıt tarihi olan 22-26 Ağustos tarihleri sonrasında yapılmas bekleniyor.

2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar paylaşıldı. Söz konusu detaylar ise şu şekilde sıralandı;

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2022 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek tercihleri geçen yıl 20-23 Eylül'de alınmıştı. YKS Ek Yerleştirme tercihleri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.

2021 yılında alınan ek tercihler hakkında şu açıklama yapılmıştı;

"Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

KİMLER EK TERCİH YAPAMAZ?

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

150 - 180 PUANLA ALAN 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Aşağıda yer alan linke tıklayarak 2021 yılına ait 150 - 180 puanla öğrenci alan üniversiteleri öğrenebilirsiniz.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün 2021 yılında yaptığı açıklamada "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

"1'İNCİ EK YERLEŞTİRME 150 PUAN ESAS ALINACAK"

1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek

Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" demişti.