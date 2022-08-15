YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS sonuçları T.C. ile sorgulama | Tercih sonuçları nereden bakılıyor YKS

YKS sonuçları TC ile sorgulama 2022 ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM bu sabah yaptığı duyuruda 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Peki, YKS sonuçları TC ile sorgulama 2022 nasıl yapılır? İşte YKS üniversite sonuçları sorgulama sayfası ve detayları...

YKS sonuçları TC ile sorgulama 2022 (E-devlet): YKS üniversite sonuçları sorgulama sayfası

YKS üniversite sonuçları sorgulama sayfası yoğun ilgi görüyor. 2022-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebiliyor. Peki, YKS sonuçları TC ile sorgulama 2022 nasıl yapılır? İşte YKS üniversite sonuçları sorgulama sayfası

E-DEVLET TC İLE YKS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA

YKS SONUÇLARI E-DEVLET

ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar sonuçlarını E-devlet şifresi ile de görüntüleyebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresinden giriş yapıldıktan sonra ÖSYM ile kişisel bilgilerin paylaşılmasına onay verilmesi gerekiyor. Onay verildikten sonra ÖSYM'nin AİS sonuç ekranı karşınıza çıkıyor.

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan YKS’de tercihler geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Kılavuzda yer alan bilgiye göre üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS ekranından sorgulanabilecek. Geçen yıl tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise ÖSYM, YKS tercih sonuçları ekranını 15 Ağustos 2022 tarihinde erişime açtı.

YKS tercih sonuçları için üniversite adaylarının geri sayım heyecanı sürüyor. YKS üniversite sınavı Haziran ayında tamamlanmıştı. Tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre yapan adaylar üniversite sınav sonucunu öğrenmek için araştırmalarını gerçekleştiriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre üniversite kayıtları Ağustos ayında gerçekleştirilecek. 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Tercih sonuçları nereden bakılıyor YKS

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.