2022 YDS-1 YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman açılanacak? ÖSYM 2022 YDS sınav sonuç tarih!

2022 YDS 1 sınav soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından sıklıkla araştırılan konulardan. Yabancı dil için sınava giren adaylar soruları nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki YDS sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10 Nisan’da uygulanacak 2022-YDS/1 için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15 itibariyle başlayan sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurması gerekiyor. Adaylar YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunu sormaya başladı. ÖSYM 2022 YDS sınav sonuç tarihini duyurdu!

2022 YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

YDS sınav soruları ve cevap anahtarı adayların gündemine gelmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımı ile organize edilecek. YDS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. YDS soru ve cevaplarının sınavın tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM'nin sitesi üzerinden yayınlanacak.

YDS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 10 Nisan’da yapılan 2022 YDS 1 sınavının sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak.