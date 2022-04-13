Milyonların merakla beklediği hac ve umre kararı Suudi Arabistan’dan geldi. Bu sebeple pek çok kişi umre ücretlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2022 umre ücreti ne oldu?

2022 umre ücretleri belli oldu mu? 2022 Diyanet umre fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur'an ayı ramazanı önemli bir imkan olarak gördüklerini söyledi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce umreye ilişkin görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı.

Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda, umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok" dedi.