  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkalarında Güven Erkaya vardı! Yaşar Nuri ve Zekeriya Beyaz hakkında bomba iddia!

Hiç bu kadar açık tehdit etmemişlerdi! 'ABD ve NATO araçları meşru hedef sayılacak!'

Güneş fırtınası için gün verildi! Dünya'ya çarpacak

AK Partili isim açıkladı: Babacan ve Davutoğlu'nun o masadan kalkması lazım

Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

Silkelenen kerizlere ders olsun bu! Seyhan Soylu 1 milyonu bakın ne yapacak!

Ramazan ayında oruç tutan tiryakiler dikkat! Sigara isteğini anında kesiyor

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tunç Şatıroğlu altını olanları uyardı! Bunu düşünenler hemen döviz bürosuna koşsun...

Şimdi değilse ne zaman! Yarın çok geç olabilir… Ahlaksız merkeze kilit vurulsun
İSLAM 2022 umre ücretleri belli oldu mu? 2022 Diyanet umre fiyatları
İSLAM

2022 umre ücretleri belli oldu mu? 2022 Diyanet umre fiyatları

Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır ülkemizden Suudi Arabistan’a umre seferleri yapılamıyor. Azalan vaka sayıları ve Suudi Arabistan’ın hac kararının ardından umre seferlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, umre fiyatları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:43:00 -
2022 umre ücretleri belli oldu mu? 2022 Diyanet umre fiyatları

Milyonların merakla beklediği hac ve umre kararı Suudi Arabistan’dan geldi. Bu sebeple pek çok kişi umre ücretlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2022 umre ücreti ne oldu?

2022 umre ücretleri belli oldu mu? 2022 Diyanet umre fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur'an ayı ramazanı önemli bir imkan olarak gördüklerini söyledi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce umreye ilişkin görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı.

Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda, umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok" dedi.

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? Hacca gidecek adaylar nasıl belirlenecek?
Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? Hacca gidecek adaylar nasıl belirlenecek?

İSLAM

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? Hacca gidecek adaylar nasıl belirlenecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay