Ramazan bayramının ardından gözler bu kez kurban bayramına çevrildi. Kurban bayramının ne zamana denk geleceği kadar kurban fiyatları da merak edilmeye başlandı. Bayram öncesi bütçelerini hazırlamak isteyenler ‘Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

2022 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurbanlıklar ne kadar? Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2022

Kurban bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı günleri idrak edilecek. Bayram öncesinde hesap yapmaya başlayanlar ise güncel kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı.

Kırmızı et fiyatları son dönemde bir artış gösterdi. Bu sebeple kurbanlık fiyatlarında da geçtiğimiz yıllara oranla bir artış olacağı tahmin ediliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında büyükbaş kurbanlıkların ise 60-70 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor.

Bloomberg HT’ye konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur" dedi.