Suudi Arabistan’ın aldığı kararla ülkemizden hac ve umre seferleri düzenlenmeye başlayacak. Peki, 2022 hac kuraları çekilecek mi?

2022 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılında yapılan hac kuralarının geçerli olduğunu yeni bir kura çekimi olmayacağını belirtti. Hac seyahatleri 7 Haziran 2022’de başlayacak.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.