2020 ve 2021 yıllarında ülkemizde kutsal topraklara hacı adayları gitmedi. 2020 Mart ayından itibaren umre seferleri de yapılamadı. Bu sene içinse Suudi Arabistan 1 milyon hac kontenjanı açıldığını duyurdu. Peki, hac için kura çekilecek mi?

2022 hac kuraları ne zaman? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac konusunda merak edilenleri cevapladı. Ali Erbaş, “2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Kovid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak” dedi.

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak" cevabını verdi.