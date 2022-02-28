Koronavirüs salgınıyla pek çok normal değişti. Salgının ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan yönetimi, Mart 2020’de umre ve hac girişlerini durdurdu. Ülkemizden umreye ve hacca bu tarihten itibaren sefer düzenlenmiyor. Salgında vakaların azalmaya başlaması, pek çok ülkenin normalleşme adımları atmasının ardından vatandaşlar “Bu sene Türkiye’den hacca gidilecek mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

2022 hac başvurusu! 2022 hac kayıtları ne zaman başlayacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Suudi Arabistan 2020 yılında hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. 2021 yılında ise belirlenen ülkelerden umre ve hac için ziyaretçi girişine izin verildi. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler listesinde yer alıyor. Mart 2020’den bu yana Türkiye’den umreye kafile gitmiyor.

Hac kayıt işlemleri her yıl aralık ayında yapılır kuralar ise ocak ayında çekilirdi. Benzer bir süreç 2019 yılının aralık ayında başlayıp, 2020 yılının ocak ayında tamamlanmıştı. Kuranın ardından adaylar kesin kayıt işlemlerini yaptırmıştı. Ancak 20207de hacca gitme hakkı kazanan kişiler henüz kutsal topraklara gitmedi. 2022 yılında ise Türkiye’den hac için misafir kabul edilip edilmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı. Şayet 2022 yılı için onay çıkarsa 2020’de kayıt yaptıranların hakları devam edeceği için söz konusu kişilerin kutsal topraklara gitmesi bekleniyor. Kontenjanla ilgili açıklar yaşandığı takdirde ise yeni başvurular alınabilir. Elbette bu konuda resmi bir açıklama yok ve sürecin nasıl işleyeceği şimdilik bilinmiyor.

Sinovac aşısı olanlar hacca gidebilir mi?

Suudi Arabistan’ın kabul ettiği aşılar arasında ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı yer almıyor. Öte yandan Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu. Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi. Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.