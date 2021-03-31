2022 FIFA Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasının ilk gününde 10 maç yapıldı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasının ilk gününde, A, E, G ve H gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
A Milli Takım'ın konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldığı G Grubu'nun diğer maçlarında Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karadağ'ı 1-0 yendi.
Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Portekiz, geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Lüksemburg'u 45+2. dakikada Diogo Jota, 51. dakikada Ronaldo ve 80 dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87. dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.
E Grubu'nda ise Belçika, ağırladığı Belarus'u 8-0 yendi.
Maçın başından sonuna tek kale oynayanm Belçika, 14. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. 17'de Vanaken, 38'de Trossard ve 42'de Doku'nun golleriyle ilk yarı 4-0 sona erdi.
İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Belçika, 49'da Praet, 70'te Benteke ve 75. dakikada Trossard'ın golleriyle 7-0'lık skora ulaştı. Maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Vanaken skoru 8-0 yaparak maçın skorunu belirledi.
Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Azerbaycan-Sırbistan: 1-2
Lüksemburg-Portekiz: 1-3
E Grubu:
Belçika-Belarus: 8-0
Galler-Çekya: 1-0
G Grubu:
Cebelitarık-Hollanda: 0-7
Karadağ-Norveç: 0-1
Türkiye-Letonya: 3-3
H Grubu:
Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0
Slovakya-Rusya: 2-1
Hırvatistan-Malta: 3-0