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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu

G Grubu Türkiye puanı kaç? A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine Hollanda maçıyla başladı, sahadan 4-2 galip ayrılarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Türkiye puan durumu maçın ardından merak kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:39:00 - 2021-03-24 22:40:11
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu

Milli Takım lider başladı! G Grubu'nda yer alan Ay Yıldızlılar, Hollanda'nın yanı sıra Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'la kozlarını paylaşacak. 24 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 16 Kasım'da sona erecek. İşte 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu....

2022 FİFA dünya kupası elemeleri G grubu puan durumu

G Grubu puan durumu

1- Türkiye / 3 puan

2- Hollanda / 0 puan

3- Norveç / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

5- Cebelitarık / 0 puan (1 maçı eksik)

6- Karadağ / 0 puan (1 maçı eksik)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç? Türkiye - Hollanda maçı CANLI SKOR
Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç? Türkiye - Hollanda maçı CANLI SKOR

Spor

Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç? Türkiye - Hollanda maçı CANLI SKOR

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