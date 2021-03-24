2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu
G Grubu Türkiye puanı kaç? A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine Hollanda maçıyla başladı, sahadan 4-2 galip ayrılarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Türkiye puan durumu maçın ardından merak kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç? 2022 FİFA dünya kupası elemeleri g grubu puan durumu
Milli Takım lider başladı! G Grubu'nda yer alan Ay Yıldızlılar, Hollanda'nın yanı sıra Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'la kozlarını paylaşacak. 24 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 16 Kasım'da sona erecek. İşte 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu....
2022 FİFA dünya kupası elemeleri G grubu puan durumu
G Grubu puan durumu
1- Türkiye / 3 puan
2- Hollanda / 0 puan
3- Norveç / 0 puan (1 maçı eksik)
4- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)
5- Cebelitarık / 0 puan (1 maçı eksik)
6- Karadağ / 0 puan (1 maçı eksik)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye