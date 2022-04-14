2022 EKPSS giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM EKPSS sınav yerleri sorgulama AİS

EKPSS sınavı giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. EKPSS sınavına sayılı günler kaldı. Sınava katılacak adayların, sınava girecekleri yerler belli oldu. ÖSYM, EKPSS sınav giriş belgesini yayınladı. O halde, 2022 EKPSS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? Engelli 2022 KPSS ne zaman? İşte 2022 EKPSS sınav yerleri...

ÖSYM AİS EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. EKPSS sınav giriş yerleri sorgula

EKPSS sınavına katılmak için belirlenen engel oranı var mıdır?

Sınava girebilmek için engellinin, %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir.

EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı nedir?

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?

İlkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli bireyler KURA yöntemi ile Devlet memuru kadrolarına yerleştirilir.

EKPSS soruları bütün engel gruplarında standart mıdır?

Sınavda engel gruplarına göre 4 farklı test uygulanmaktadır.

Genel Engelliler (Ortapedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) hastalıklara sahip engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Zihinsel Engelliler

EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerlidir.

Halen memur olarak çalışmakta olanlar EKPSS’ye başvurabilir mi?

Halen memur olarak çalışmakta olan engelli bireyler EKPSS’ye başvurabilirler. Ancak başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibariyle ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara yerleştirme için başvurabilirler.