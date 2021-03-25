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Spor 2022 Dünya Kupası puan durumu
Spor

2022 Dünya Kupası puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. A Milli Futbol Takımımız ilk maçında evinde Hollanda’yı konuk etti. Milli Takım’ın kalan maçları ve puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Milli Takım grubunda kaçıncı? G grubu puan durumu | Milli takım maç fikstürü

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:13:00 -
2022 Dünya Kupası puan durumu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı konuk etti. Türkiye rakibini Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle mağlup etti. Peki, Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle?

2022 Dünya Kupası puan durumu

 

27 Mart Cumartesi

20.00 Norveç-Türkiye

30 Mart Salı

21.45 Türkiye-Letonya

Gruptaki diğer maçla 9.,10. ve 11. aylarda oynanacak.

 

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