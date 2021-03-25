2022 Dünya Kupası puan durumu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. A Milli Futbol Takımımız ilk maçında evinde Hollanda’yı konuk etti. Milli Takım’ın kalan maçları ve puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Milli Takım grubunda kaçıncı? G grubu puan durumu | Milli takım maç fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı konuk etti. Türkiye rakibini Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle mağlup etti. Peki, Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle?
2022 Dünya Kupası puan durumu
27 Mart Cumartesi
20.00 Norveç-Türkiye
30 Mart Salı
21.45 Türkiye-Letonya
Gruptaki diğer maçla 9.,10. ve 11. aylarda oynanacak.