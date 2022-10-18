2022 bekçi alımı devam ediyor! EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri neler, kimler bekçi olabilir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda inşaat ve iş yerlerinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağını belirtti. 13 Ekim tarihinde başlayan başvurular sonrası İŞKUR bekçi alımı başvuru koşulları ve başvurunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2 bin kişilik EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İşte detaylar..

EGM bekçi alımları için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi www.pa.edu.tr adresi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR ilanına göre başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Başvuru için son tarih ise 28 Ekim olarak belirtildi. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak.BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden özel sektörlere yapılacak. Belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilir. Adaylar, aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir.

2022 İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EGM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EGM Bekçi alımları için başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurularını yapan adaylar e-devlet ve polis akademisi resmi sayfaları üzerinden ön başvurularını yapmalıdır. Belirlenen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar başvuru formunu doldurarak Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?

Yayımlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte belirtilen şartlar:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Ocak ayında yapılan zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10.920 TL olacak.

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