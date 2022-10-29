Altın fiyatlarında son durum! Altın ve döviz kazandırdı mı? borsa kaybettirdi mi? Dolar ne kadar oldu? | 29 Ekim 2022 Döviz Kuru

Piyasaların hareketli olduğu bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,41 kayıpla tamamladı. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 29 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...