Altın fiyatlarında son durum! Altın ve döviz kazandırdı mı? borsa kaybettirdi mi? Dolar ne kadar oldu? | 29 Ekim 2022 Döviz Kuru
Piyasaların hareketli olduğu bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,41 kayıpla tamamladı. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 29 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,41 kayıpla 3.878,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.877,55 puanı, en yüksek 4.015,62 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 1,67 artışla 6.313,19 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 1,83 azalışla 3.836,33 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,91 kayıpla 3.337,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,34 azalışla 3.990,20 puana geriledi.
Haftan sonu 29 Ekim 2022 Cumartesi günü altın fiyatları yönünü yeniden aşağı çevirdi. Altının gramının bin lira seviyesinden uzaklaştığı dakikalarda gözler ons altındaki değişimlere çevrildi. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 29 Ekim 2022 altın fiyatları…
ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI
GRAM ALTIN NE KADAR?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 artışla...
Gram altın alış: 982,26
Gram altın satış: 982,72
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,11 kazançla...
Cumhuriyet altını alış: 6.567,00
Cumhuriyet altını satış: 6.666,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.615,00
Çeyrek altın satış: 1.636,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.220,00
Yarım altın satış: 3.274,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.441,00
Tam altın satış: 6.525,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.609,00
Ata altın satış: 6.695,00
29 Ekim 2022 dolar, İngiliz sterli ve euro fiyatları…
Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,6150 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,17 artışla 18,5440 lira oldu.
Geçen hafta 21,0500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,21 kazançla 21,5160 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,31 değer kazanarak 18,7340 liradan alıcı buldu.
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