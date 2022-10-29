TOGG logosunun anlamı nedir? TOGG açılımı nedir? TOGG logosunu kim yaptı? Karakaş’tan TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama!

TOGG logosu anlamı nedir? Yerli otomobil TOGG'un bir yıl önce yeni logosu tanıtılmıştı. Türkiye'nin otomobili TOGG'un heyecanla beklenen seri üretimi bugün başlıyor. TOGG fabrika açılışı ile birlikte yerli otomobilin logosu merak edilmeye başlandı. TOGG logosunun sırrı ortaya çıkarken, konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOGG logosu anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? İşte cevaplar..

TOGG CEO'su açıkladı: TOGG fiyatı belli oldu mu? İşte yanıtı...

Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş'ın TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama detayları...

Beklenen yerli otomobilin seri üretimine bugün başlanıyor. Tüm Türkiye’nin gözü bugün Gemlik’teki etkinlikte. Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, otomobilin fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karakaş:”TOGG’a fiyat belirlemek için henüz çok erken”

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için artık sadece dakikalar kaldı. Seri üretime başlanıyor. Ancak aracın yollara çıkış tarihi için biraz beklemek gerekecek. Togg CEO’su Karakaş, bu durumu göz önünde bulundurarak otomobilin fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Karakaş, Togg’un tam fiyatına ilişkin şimdiden konuşmanın bir anlam ifade etmeyeceğine değindi. Özellikle otomotiv sektöründe hiçbir şirkeitn 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığına değinen Karakaş, dolayısıyla Togg için fiyat belirlemediklerini belirtti.

Gürcan Karakaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Biz ticari sırdan çıkan her adımı biz sosyal medya üzerinden hep paylaştık. Dün de renklerimizi paylaştık. Renklerimizle de Türkiye’yi temsil ediyoruz. Dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesi mümkün değil. Dolayısıyla Togg’un fiyatı ile ilgili bir karar almadık.

Öte yandan Karakaş, bugün seri üretimine başlanacak Togg otomobilinin önümüzdeki yılın Mart ayında yollarda olacağını belirtti. Otomobil için dört bir yandan çalışmalar sürüyor. Öyle ki Togg, pil ve şarj istasyonu üretimi için Siro ve TruGo isimli iki şirket kurdu. Her iki şirketin de seri üretim sürecinden önce ilk prototiplerini üreterek test faaliyetlerini tamamladığını biliyoruz. Hatta istasyon kurulumları da başladı.

TOGG, YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNDE KALIYOR

TOGG'un seri üretimin başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldı. TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık. TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alsa bile, Türkiye'de satılan neredeyse tüm elektrikli SUV modellerden daha erişebilir olacak.

RAKİPLERİNDEN DAHA UYGUN FİYATLI

Fiyatlarda yapılan bu tahmin, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından adeta teyit edildi.

Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda Özilhan, "Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de, ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadeleri ile yapılan tahminleri doğrulamış oldu.

Peki, TOGG logosu anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor?

TOGG LOGO ANLAMI NEDİR?

TOGG'un logosunun doğu ile batının buluşma noktası için tasarlandı. TOGG logosu, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor.

TOGG, AVRUPA'NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV'U OLACAK

TOGG, 29 Ekim 2022 tarihinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

Togg'un logosu anlamı

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde bir araya gelerek; Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı; bugünün ve yarının kesişim noktasını temsil ediyor.

Togg açılımı nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kısaca Togg, otomobil üretici şirketinin adı.

TOGG 0-100 KAÇ SANİYE?

TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kim/s hızlanabilecek.

TOGG MOTOR VE ŞARJ GÜCÜ

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor.

TOGG TENİK ÖZELLİKLERİ

* Araç lityum iyon pilleri ile çalışmaktadır.

* Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak.

* Bataryaları 30 dakikada %80 şarj olabilmektedir.

* Araçta yer alan rejenaratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorlar dinamo gibi çalışabilmekte ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatılabilmektedir.

* Araç, 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmektedir.

* Arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmektedir.

* Araç 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahiptir.

* Aracın bataryası platforma entegredir.

* Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlandı.

* Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

* Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır.

* Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.

* Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

.Üretim üssü Bursa'da kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Peki TOGG fabrikası nerede, hangi il ve ilçede, nerede yapılıyor? İşte TOGG fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Homologasyn testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

TOGG YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA KISA BİLGİ

TOGG Fabrikasının kurulacağı yer 27 Aralık 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile açıklanmıştı. Türkiye'nin seri üretiminin yapılacağı ilk yerli ve milli otomobili fabrikası Bursa Gemlik'tedir.Üretim tesislerinin yanı sıra, test pistinin de yer aldığı TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde yerli otomobillerin üretiminde 250 adet robot görev yapacak. Gemlik fabrikasının inşaatında ise yaklaşık 2 bin kişilik bir ekip çalıştı. Gemlik fabrikasında üretim kapasitesi 5 yıl içinde yıllık 100 bin adet, ilerleyen yıllarda ise 175 bin adede çıkacak.