2021'de batmaktan son anda kurtarılmıştı! Giyim markası daha fazla dayanamadı, iflas etti

Almanya küresel ekonomik krizin en çok sarsıcı etkisinin yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Alman moda endüstrisi, Mönchengladbach merkezli bir moda zincirinin iflas başvurusuyla bir kez daha sarsıldı. Sektör, artan enerji krizi ve tüketici gücündeki azalma gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Almanya moda endüstrisi şu sıralar birbiri ardına gelen iflaslarla zor günler geçiriyor. Şimdi de Mönchengladbach'tan bir zincir iflas başvurusunda bulundu.

Peek & Cloppenburg, Bree, Gerry Weber, Hallhuber ve Galeria Kaufhof Karstadt gibi büyük zincirler geçtiğimiz haftalarda ve aylarda iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Merkezi Mönchengladbach'ta bulunan moda zinciri "Sør" da şimdi aynı durumda. Konuyla ilgili ilk haber Textilwirtschaft adlı ticaret portalından geldi.

Çalışanlar iflastan etkileniyor

Moda markası pandemiden önce bir kez iflas etmişti; 2021 yılında şirket ve kalan 24 mağazası Van Laack tarafından kurtarılmıştı. Şirket, yeniden yapılanmanın öz yönetim altında gerçekleşeceğini duyurdu. Yönetici olarak Duisburglu Streitbörger hukuk firmasının ortağı Sebastian Henneke atandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sør, yeni iflasın nedenleri olarak enerji krizini ve tüketiciler arasındaki alım gücünün azalmasını gösterdi. Dükkanlar açık kalacak ve 100 çalışan iflas yardımlarından faydalanacak.

İflaslar devam edecek

Kredi sigortacısı Allianz Trade'e göre, 2024 yılında tüm sektörlerdeki şirketlerin iflaslarında üst üste üçüncü yıl dünya genelinde bir artış görülecek. Hamburg merkezli Allianz iştirakinin ekonomistleri, "Bu eğilim, diğer Avrupa ülkelerinin çoğuna kıyasla gecikmeli de olsa Almanya için de geçerli olacak" tahmininde bulunuyor.

Araştırmaya göre, Alman şirketleri arasındaki iflasların sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artacak. Allianz Trade'in bölge başkanı Milo Bogaerts, "Bu artış özellikle 2023'ün ikinci yarısında çoktan başladı. Burada, iflasların sayısı bir önceki yılın ikinci yarısına göre yüzde 25'lik bir artışla gözle görülür bir şekilde hızlandı" dedi.

Bu eğilim doğrultusunda, Allianz Trade analistleri Almanya'daki şirket iflaslarının sayısının 2024 yılında yaklaşık 20.260'a yükselmesini bekliyor.

ARTI49