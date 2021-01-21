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Yaşam 2021 yılının resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günler resmi tatil kapsamında?
Yaşam

2021 yılının resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günler resmi tatil kapsamında?

Resmî tatil, Ülkemizde devlet otoritesi tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dini, milli veya kültürel öneme sahip günler ülkemizde resmî tatil ilan ediliyor. Peki 2021 yılının resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günler?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:23:00 - 2021-01-21 13:35:32
2021 yılının resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günler resmi tatil kapsamında?

Yeni yıla girmemizle ile birlikte resmi tatil takvimi vatandaşların tarafından merak ediliyor. Yılın ilk resmi tatili, 1 Ocak'ta uygulandı. Her yıl Milli ve dini günlerde resmi tatil uygulaması kamu kurum, kuruluşlarda ve okullarda uygulanıyor. Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı biliniyor. İşte tatil günlerinin tarihleri…

2021 Resmi tatil takviminde hangi günler bulunuyor?

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

KURBAN BAYRAMI 2021

Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2021

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi

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