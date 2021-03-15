  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2021 yılı fitre miktarı açıklandı
Gündem

2021 yılı fitre miktarı açıklandı

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:51:00 -
2021 yılı fitre miktarı açıklandı

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’
Dünya

Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu belirten Katar eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülkele..
Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti
Ekonomi

Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti

Dolar kurundaki normal seyir devam ederken yeni haftada önemli gelişmeler var. Gözler hafta içerisindeki Merkez Bankası'nın kararına çevrild..
Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!
Gündem

Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu söyleyen Katar'ın eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay