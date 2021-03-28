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Ekonomi 2021 SGK prim ödemelerinin son günü ne zaman? SGK prim ödemesi nereye yapılacak?
Ekonomi

2021 SGK prim ödemelerinin son günü ne zaman? SGK prim ödemesi nereye yapılacak?

SGK primlerini yapılandıran 3,1 milyon vatandaş, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyorlar? 2021 SGK prim ödemelerinin son günü ne zaman? SGK prim ödemesi nereye yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:26:00 -
2021 SGK prim ödemelerinin son günü ne zaman? SGK prim ödemesi nereye yapılacak?

30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusundan daha fazla vatandaşın faydalanması için son başvuruların 1 Şubat 2021, SGK prim ödeme sürelerinin ise 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi”

SGK prim ödemesi nereye yapılacak?

SGK prim yapılandırması yapan borçlunun isteğine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi yapılabiliyor. Öte yandan borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenme imkanı bulunuyor.

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