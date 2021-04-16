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Eğitim 2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih ne zaman 2021
Eğitim

2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih ne zaman 2021

2021 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapıldı. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih ne zaman 2021? Harp Okulları tercihleri ne zaman? Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ne zaman? İşte MSÜ detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:45:00 -
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih ne zaman 2021

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 MSÜ sınav sonuçları merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sonuçlar 29 Nisan 2021 Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sonu sayfası olan “sonuç.osym.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının hemen ardındansa ÖSYM AİS sayfasında adayların cevap kağıtları da 10 gün süre ile erişime açılacak.

2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih işlemleri nasıl yapılır? 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir. 

2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Harp Okulları tercihleri ne zaman?

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) 

Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ne zaman?

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar

müzik yetenek sınavına girecektir. 27. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

 

MSÜ puan hesaplama

MSÜ puanları kaç? MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA),MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),MSÜ-SÖZEL (SÖ),MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

MSÜ tercih işlemleri ve tercih başvuru kılavuzu için tıklayın

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