Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen pek çok kişi KPSS 2021 oturumlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milyonların merak ettiği sınav tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 2021 KPSS oturumları ne zaman?

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

Pek çok kişi KPSS başvuru ücretlerini de merak ediyor. Başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları başvuru ücreti 80 TL olarak alınmıştı.