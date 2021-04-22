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Eğitim 2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?
Eğitim

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

2021 KPSS ne zaman? Merakla beklenen KPSS 2021 oturumlarının tarihleri belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek olanlar başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:00:00 -
2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen pek çok kişi KPSS 2021 oturumlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milyonların merak ettiği sınav tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 2021 KPSS oturumları ne zaman?

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.  KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

Pek çok kişi KPSS başvuru ücretlerini de merak ediyor. Başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları başvuru ücreti 80 TL olarak alınmıştı.

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Eğitim

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