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İSLAM "2021 Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu Google'a damga vurdu
İSLAM

"2021 Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu Google'a damga vurdu

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi Google aramalarında trend oldu. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili vatandaşlar, "2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi nasıl değerlendirilir, hangi dualar edilir, hangi sureler okunur? Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili hangi bilgiler yer alıyor? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı? 2021 Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı" şeklinde aramalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:15:00 - 2021-04-28 16:10:10
"2021 Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu Google'a damga vurdu

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi Google aramalarında trend oldu. Kadir Gecesi ile ilgili vatandaşlar, "2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi nasıl değerlendirilir, hangi dualar edilir, hangi sureler okunur? Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili hangi bilgiler yer alıyor? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı? 2021 Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı" şeklinde aramalar yaptı.

Bin aydan daha hayırlı 

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ramazan ayının gelmesi ile birlikte hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar ibadetler ederek, bu önemli günün manevi atmosferini yaşamak için gün sayıyor. Ramazan ayı içinde idrak edilen bu önemli gecenin ne zaman olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 2021 Kadir Gecesi takvimi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi'nin önemi

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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