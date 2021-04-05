Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl Türkiye’de hacca gidilmedi. Hac kayıtlarını 2020’de yaptıranlar bu sene durumun ne olacağını merak ediyor. Hacca gidilebilecek mi son durum

2021 hacca gidilecek mi? Hac hakları ne olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

2020 yılında hac kurası sonucu kayıt yaptıranların hakları saklı kalacak.