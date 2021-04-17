2021 hac Fiyatları | 2021 hac kurası ne zaman | Hacca ne zaman gidilecek? Haca gidilecek yaş kaç?

2021 yılı hac takvimine ilişkin son dakika açıklamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş şunları söyledi: “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek.”

Suudi Arabistan’dan hac ve umre açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca; Ramazan ayında Mescidi Haram (Mekke-i Mükerreme) ve Mescidi Nebevi'yi (Medine-i Münevvere) ziyaret için;

1-)İlgili Bakanlığın sisteminden namaz, tavaf ve umre için randevu alınacağı

2-)Kovid-19 aşısının yapılmış olması veya koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşmiş olması gibi bazı şartlar konulmuştur.

​Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi, ilgili ülkeye uçuşların 17 Mayıs 2021 tarihine kadar askıya almasından dolayı Türkiye’den 2021 Ramazan ayı umre ziyaretleri yapılmayacaktır. Hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numaralı telefon aracılığı ile İletişim merkezlerinden bilgi alabilirler.

Hac fiyatları

2021 yılı hac fiyatları henüz açıklanmazken, Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl hac fiyatlarını şu şekilde açıklamıştı: