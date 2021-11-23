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Spor 2021 FIFA en iyi takımlar hangileri oldu? 2021 en başarılı futbolcu kim oldu?
Spor

2021 FIFA en iyi takımlar hangileri oldu? 2021 en başarılı futbolcu kim oldu?

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. 2021 en başarılı futbolcu kim oldu? 2021 en iyi kaleci kim aday gösterildi, en iyi teknik direktör adayları kim oldu 2021?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 07:54:00 - 2021-11-23 07:55:07
2021 FIFA en iyi takımlar hangileri oldu? 2021 en başarılı futbolcu kim oldu?

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler ve yılın en başarılı isimleri, aralarında Eniola Aluko, Emma Byrne, Marta Tejedor, Tim Cahill, David Trezeguet ve Alexi Lalas'ın da yer aldığı heyet tarafından belirlendi. Bugün başlayan halk oylaması, 10 Aralık'ta tamamlanacak. Her kategoride en fazla oyu alan 3 aday, finale kalacak. Finalistler, 2022 yılının başlarında, kazananlar ise 17 Ocak'ta açıklanacak. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ise daha sonra duyurulacak. Aday gösterilen isimler şöyle:

2021 FIFA en iyi erkek futbolcu

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

2021 FIFA en iyi erkek teknik direktör

Antonio Conte (Inter/Tottenham)

Hansi Flick (Bayern Münih/Almanya Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı)

Lionel Sebastian Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

2021 FIFA en iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

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