2021 ek kontenjan taban puanları YKS ek yerleştirme kılavuzu 2021

ÖSYM 31 Ağustos’ta 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. Ünivertelere kayıt yaptırma hakkı elde edene adaylar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıtlarını tamamladı. Üniversitelere şahsen gidip kayıt yaptıracaklar ise üniversite kayıtlarını 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapacak.

2021 YKS ek yerleştirme nasıl olacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini tavsiye ederek, ek yerleştirme işlemlerinde şansın devam ettiğini açıkladı. Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YÖK, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.​ AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

YKS ek yerleştirme puanı ile hangi bölümler tercih edilecek?

YKS yerleştirme sonuçalrına göre boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verildi. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

ÖSYM 2021 ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2021 ek yerleştirme kılavuzu ne zaman açılacak? 2021 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. YKS ek yerleştirme başvuruları 10 Eylül’de üniversite kayıtlarının sona erecek olmasıyla birlikte merak ediliyor. YKS ek yerleştirme klavuzu henüz açıklanmadı. YKS ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte YKS ek yerleştirme başvuruları da başlamış olacak. 2021 YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül’den itibaren başlaması bekleniyor.

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