2021 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 5 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu oldu.

2021 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenciler 2021 bursluluk sınavı soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra şimdi de MEB 2021 bursluluk sınavı sonuçlarını bekliyor. Peki 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını açıkladı. Bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.