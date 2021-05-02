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Eğitim 2021 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM ALES çıkmış sorular
Eğitim

2021 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM ALES çıkmış sorular

2021 ALES/1 sınavı bugün itibariyle ÖSYM tarafından yapıldı. Saat 10:00’da başlayan ALES sınavı 2021 ALES/1 12:45’te sona erdi. ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte 2021 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı? ALES soru kitapçığı ne zaman acıklanacak? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:01:00 - 2021-05-02 13:02:30
2021 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM ALES çıkmış sorular

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) bugün gerçekleştirildi. ALES sınavda sayısal ve sözel testler adaylara yöneltildi. Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi olarak 150 dakika verildi. Sınavın ardından adaylar ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 

2021 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı?

ALES 2021 soru kitapçığı cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soruların ve cevapların ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından haberimizin içerisine eklenecektir. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları, 27 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek. ALES soruları için tıklayın

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