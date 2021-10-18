2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemeleri ne zaman? 2021 eğitim öğretim yardımı sorgulama

Eğitim Öğretim Yardımı ile binlerce kişinin kırtasiye ve eğitim masrafları verilen yardımlar ile karşılanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yardımlarının cuma günü ödeneceğini duyurdu. Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti;

2021 2022 eğitim öğretim yardımı ne zaman yatacak?

Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.

2021 eğitim yardımı ne kadar?

Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim-öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Eğitim yardımı sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. Eğitim yardımı sorgulamak için tıklayın

Eğitim yardımı başvurusu ne zaman nereden yapılır?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Eğitim yardımı kimlere verilir?

Eğitim yardımı kimler alır? Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

*Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

*2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

*2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

*Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

*Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

Eğitim yardımı ne kadar veriliyor?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilköğretimde öğrenim gören öğrencilere yıllık 2 bin 317 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 lira ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme yapılmıştı.