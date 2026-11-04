Masadaki konular belli oldu: Antalya’ya dünya liderleri akını

SIFIR ATIK, LİDERLER MASASINDA: Türkiye'nin COP31 dönemindeki önemli başlıklarından biri olan sıfır atık da liderler düzeyinde ele alınacak. 11 Kasım saat 16.00'da Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ev sahipliğinde 'Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek. 12 Kasım'da ise Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı ve Tanzanya'nın ev sahipliğinde 'Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak. Liderler Zirvesi sırasında çok sayıda paralel üst düzey etkinlik de gerçekleştirilecek. Programda erken uyarı sistemlerinin dünyanın en kırılgan ülkelerine ulaştırılması, ormanların finansmanı ve ağaçlandırma, dirençli ormanların geleceği, sıfır atık ve metan gibi konular bulunuyor. 12 Kasım'da 'Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı', buzullar ve dağ ekosistemlerinin dayanıklılığı, Afrika'nın iklim öncelikleri ve Pasifik ülkelerinin iklim dayanıklılığı için finansman gibi başlıklar görüşülecek.