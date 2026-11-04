Masadaki konular belli oldu: Antalya’ya dünya liderleri akını
Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 12 günlük programı açıklandı. devlet ve hükümet başkanları, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayi, iklim finansmanı ve dirençli kentler başlıklarındaki dört ana üst düzey diyalogdan en az birine katılacak. Zirvede ayrıca sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan, ormanlar, elektrik şebekeleri ve iklim dayanıklılığı gibi başlıklarda üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek. Antalya EXPO yerleşkesinde gerçekleştirilecek COP31, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Konferans kapsamında COP31'in yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı CMP21, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı CMA8 ile bilimsel, teknolojik ve uygulamaya yönelik yardımcı organların toplantıları da yapılacak. Program, 20 Kasım'daki kapanış oturumlarıyla sona erecek.