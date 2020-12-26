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Gündem 2020'nin son haftasında havalar nasıl olacak?
Gündem

2020'nin son haftasında havalar nasıl olacak?

2020'nin son haftasında sıcaklıklar İstanbul ve İzmir'de 16, Ankara'da 13 dereceleri görecek. Yurdun batısında hafta boyunca yağmur etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:58:00 -
2020'nin son haftasında havalar nasıl olacak?

Kış da bu yıl kendisini geç gösterdi. Hava sıcaklıkları, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Yazdan kalma günler yılın son günlerinde de sürecek

Kış mevsiminin ortalarında kar beklentisine rağmen hala güneşli havalar hakim. Yazdan kalma bu günler önümüzdeki hafta da devam edecek. Yılın son günlerinde havalar sıcak seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bu hafta hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını söyledi.

3 büyük ilin hava sıcaklıkları

İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar gün içinde 16 dereceyi bulacak.

Ankara'da da termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.

Batı bölgeleri yağışlı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise yağmur hafta boyunca sürecek.

Yavuz, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısında Ankara, Eskişehir, Çankırı çevrelerinde, yağışların görülmesini bekliyoruz ve pazartesi günü yağışlarda Kıyı Ege boyunca ve Batı Akdeniz'in kıyılarında yer yer kuvvetli olacak" dedi.

Batıda rüzgar etkili olacak

Batı kesimlerde 3 gün boyunca lodos da etkili olacak. Uzmanlar soba zehirlenmelere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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