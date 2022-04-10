2019 yılının aralık ayında hac başvuruları alınmış ocak ayında ise kuralar çekilmişti. Kuraların ardından kayıtlar alınsa da salgın sebebiyle Suudi Arabistan 2020 ve 2021’de ülke dışından misafir kabul etmedi. Bu sebeple 2020’de kayıt yaptıranlar haklarının devam edip etmediğini merak ediyor.

2020 yılında hac kurası kazananlar 2022'de hacca gidecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Elhamdülillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayımızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler" dedi.